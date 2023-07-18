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Бывшего зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову отправили в СИЗО

Бывшего зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову отправили в СИЗО
Бывшему зампредседателя Ростовского облсуда Татьяне Юровой избрали меру пресечения. Заседание прошло 18 июля в Басманном районном суде города Москвы.

Как сообщает собственный источник Rostov.ru, суд отправил Татьяну Юрову в СИЗО. В изоляторе она пробудет как минимум два месяца. В это же время избирают меру пресечения экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой.

Напомним, обе служительницы Фемиды были задержаны весной 2023 года. Неделю назад Высшая квалификационная коллегия судей РФ сняла полномочия с Юровой и Золотаревой. Их лишили квалификационного статуса судьи. Тут же в отношении них возбудили уголовное дело.

После случившегося у Золотаревой значительно ухудшилось состояние здоровья. В критическом состоянии ее доставили в реанимацию. Спустя буквально сутки экс-председателя едва ли не из больницы повезли в Москву на допрос, туда же повезли и Юрову.

Обе обвиняются в получении взяток в крупном размере. Елене Золотаревой вменяют семь эпизодов получения взятки, а Татьяне Юровой - пять эпизодов.
Фото: Соцсети.
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