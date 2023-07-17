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Экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой предъявлено обвинение по статье «Получение взятки»

Экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой предъявлено обвинение по статье «Получение взятки»
Экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой предъявлено обвинение. В отношении служительницы Фемиды расследуют уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Информацию об этом Rostov.ru подтвердил собственный источник.

Силовики сопроводили Елену Золотареву на допрос в Москву вместе с Татьяной Юровой, ее заместителем. Обе проходят обвиняемыми по делу. У экс-председателя насчитывается семь эпизодов получения взятки, у зама - пять. Если их вину докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

Басманный районный суд города Москвы в ближайшее время изберет меру пресечения подозреваемым.

Елену Золотареву повезли на допрос прямо из больницы (накануне она попала в реанимацию, выпив горсть таблеток). Утром 17 июля ее выписали из медучреждения, а днем она уже ехала в столицу.

Несколькими днями ранее, 13 июля, Высшая квалификационная коллегия судей РФ досрочно прекратила полномочия Юровой и Золотаревой. Обеих лишили квалификационного статуса судьи. После этого стало возможно возбудить в отношении них уголовное дело.
Фото: Rostov.ru.
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