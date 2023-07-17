Экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой предъявлено обвинение по статье «Получение взятки»
Экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой предъявлено обвинение. В отношении служительницы Фемиды расследуют уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Информацию об этом Rostov.ru подтвердил собственный источник.
Силовики сопроводили Елену Золотареву на допрос в Москву вместе с Татьяной Юровой, ее заместителем. Обе проходят обвиняемыми по делу. У экс-председателя насчитывается семь эпизодов получения взятки, у зама - пять. Если их вину докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.
Басманный районный суд города Москвы в ближайшее время изберет меру пресечения подозреваемым.
Елену Золотареву повезли на допрос прямо из больницы (накануне она попала в реанимацию, выпив горсть таблеток). Утром 17 июля ее выписали из медучреждения, а днем она уже ехала в столицу.
Несколькими днями ранее, 13 июля, Высшая квалификационная коллегия судей РФ досрочно прекратила полномочия Юровой и Золотаревой. Обеих лишили квалификационного статуса судьи. После этого стало возможно возбудить в отношении них уголовное дело.