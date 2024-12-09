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Врио губернатора уволил министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева

Врио губернатора уволил министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева
Врио губернатора Юрий Слюсарь уволил министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Глава региона подписал соответствующий указ. Об этом 9 декабря сообщили в донском правительстве.

Увольнение Виталия Кушнарева связано с возбуждением в отношении него двух уголовных дел. По информации DonDay, чиновника подозревают в незаконном хранении оружия и получении взятки в размере 27 млн рублей.

Временно руководить региональным министерством транспорта будет заместитель министра Инна Володина.
Фото: Министерство транспорта Ростовской области
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