Врио губернатора уволил министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева
Врио губернатора Юрий Слюсарь уволил министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Глава региона подписал соответствующий указ. Об этом 9 декабря сообщили в донском правительстве.
Увольнение Виталия Кушнарева связано с возбуждением в отношении него двух уголовных дел. По информации DonDay, чиновника подозревают в незаконном хранении оружия и получении взятки в размере 27 млн рублей.
Временно руководить региональным министерством транспорта будет заместитель министра Инна Володина.