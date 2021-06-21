Экс-министра ЖКХ Ростовской области оставили в СИЗО до конца лета

Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения бывшему министру ЖКХ Ростовской области. Заседание по делу Андрея Майера состоялось 24 июня.Как рассказали Rostov.ru в Ленинском суде, бывшему чиновнику продлили меру пресечения на два месяца - до 24 августа.Напомним, Андрея Майера задержали в конце декабря 2020 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.Экс-министр начал работу в органах власти в 2010 году с должности замминистра ЖКХ региона. Через шесть лет чиновника назначили и.о. министра ЖКХ Ростовской области. До марта 2020 года Андрей Майер возглавлял министерство, после чего написал заявление на увольнение по собственному желанию.