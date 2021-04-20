Бывший министр ЖКХ Ростовской области останется в СИЗО до конца мая

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения бывшему министру ЖКХ Ростовской области. Заседание по делу Андрея Майера состоялось утром 22 апреля.Как рассказали Rostov.ru в Ленинском суде, Майеру была продлена мера пресечения сроком на один месяц. В СИЗО экс-министр пробудет как минимум до 24 мая.Напомним, Андрей Майер был задержан в конце декабря 2020 года. Чиновник проходит подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.Экс-министр начал работу в органах власти в 2010 году с должности замминистра ЖКХ региона. Спустя шесть лет он был назначен и.о. министра ЖКХ Ростовской области. До марта 2020 года Андрей Майер возглавлял министерство, после чего написал заявление на увольнение по собственному желанию.