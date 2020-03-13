Министра ЖКХ Ростовской области Майера уволили с должности



С должности ушёл министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Губернатор Василий Голубев 16 марта подписал указ об увольнении Андрея Майера.



Как сообщили в областном правительстве, днём ранее чиновник подал заявление об уходе по собственному желанию. Губернатор это ходатайство удовлетворил.



Напомним, на днях Василий Голубев раскритиковал работу донского министерства ЖКХ. Андрей Майер не смог ответить на вопрос, как он сам может оценить работу ведомства. При этом сотрудники правительства, присутствующий на отчёте министерства, дали его работе оценку 3,2.



Майер работал министром ЖКХ области с 2016 года. До этого с 2010-го он был заместителем главы этого же ведомства.

Исполняющим обязанности министра временно назначен Михаил Полухин.