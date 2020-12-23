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Экс-министр ЖКХ Ростовской области задержан

Экс-министр ЖКХ Ростовской области задержан
Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера задержали 25 декабря. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Обстоятельства его ареста пока не известны.

У чиновника экономическое образование. В 2010 году его назначили на должность замминистра ЖКХ, а в 2016 - исполняющим обязанности. Четыре года Андрей Майер возглавлял министерство. В марте 2020 года он подал заявление на увольнение по собственному желанию.

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