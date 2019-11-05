Экс-король Малайзии предложил Воеводиной крупную сумму денег, лишь бы не знаться с сыном



Бывший король Малайзии готов заплатить таганроженке Оксане Воеводиной, чтобы ни она, ни их совместный сын не контактировали с ним. По данным издания Daily Mail, Фарис Петра предложил открыть для ребёнка трастовый фонд на сумму 195 тысяч фунтов стерлингов (почти 16 миллионов рублей). Кроме требования прекратить с ним какое-либо общение, экс-монарх хочет, чтобы маленький Леон воспитывался в мусульманской вере. Также он готов сделать десять ежемесячных выплат в размере 6 миллионов рублей.



Фарис, который ранее просто не выходил на связь с Оксаной, теперь напрямую заявил, что не хочет с ней знаться. Более того, он уверен, что девушка родила сына не от него. На это Воеводина ответила, что готова идти в московский суд и провести процедуру установления отцовства.

Что Оксана ответила по поводу предложения принять сумму и не контактировать с бывшим султаном — неизвестно. Она редко комментирует ситуацию по поводу развода с Фарисом. В одном из последних интервью она рассказала только, что уже почти год не может выйти на связь с мужем.



Напомним, Воеводина и Мухаммад V поженились летом 2018 года, а в ноябре сыграли пышную свадьбу в Москве. Буквально через месяц беременная Оксана уехала жить в Москву, и с тех пор не видела супруга. В мае у неё родился сын Леон. В июне появилась информация о том, что Фарис разводится с моделью.