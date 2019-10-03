Таганроженка Воеводина потребовала от экс-короля Малайзии дом в Лондоне и миллионные алименты



Модель из Таганрога Оксана Воеводина потребовала от бывшего короля Малайзии баснословные алименты. Девушка попросила дом в Лондоне за 642 миллиона рублей и квартиру в Москве за 96 миллионов рублей. Также она хочет получать каждый месяц содержание для себя и ребёнка в размере 2 миллиона рублей, сообщает Mail Online.



Окружение Мухаммада V передаёт, что бывший монарх пребывает в шоке. Сообщается, что раньше он подарил Оксане «Порш Кайен» и обручальное кольцо за 16 миллионов рублей. Сейчас она вместе с ребёнком живёт в Москве в доме, который Фарис построил для них. Пока не известно, что бывший султан ответил Воеводиной на такие заоблачные требования.



Что интересно, совсем недавно девушка говорила, что ей ничего не нужно от мужчины. Она желала только того, чтобы он вышел с ней на связь и навестил сына.



Напомним, Оксана и Фарис не общались с декабря 2018 года. В ноябре они сыграли пышную свадьбу в Москве и спустя два месяца разъехались.



Воеводина жила в России, ожидая рождения сына и надеялась, что муж вскоре воссоединится с ней. Однако, ни он, ни его друзья и родственники не желали поддерживать с ней контакт. По словам модели, она не получает он Мухаммада денег и полностью сама содержит своего сына Леона, который родился в мае.



В июне появилась информация о том, что бывший король Малайзии отрёкся от супруги по законам шариата. Юридически же они, как сообщает адвокат девушки Евгений Тарло, остаются супругами.