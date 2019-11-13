Соотечественники экс-короля Малайзии поддерживают его бывшую жену Воеводину



Соотечественники экс-короля Малайзии встали на сторону его бывшей супруги в скандальной истории с разводом пары. Их мнение по поводу Оксаны Воеводиной изменилось после того, как она стала активно публиковать фото своего сына. Сердца фолловеров оттаяли, когда они увидели шестимесячного Исмаила Леона.



Малыш Воеводиной — настоящий модник, мама надевает на него крохотные рубашки, стильные клетчатые штанишки и даже галстук-бабочку. Если раньше в комментария на страничке девушке можно было найти критику в её адрес, то сейчас малайзийцы пишут исключительно комплименты и слова поддержки. Ни у кого не осталось сомнений, что мальчик действительно является сыном экс-короля Малайзии, настолько он похож на отца. Сам же Фарис уверен, что Оксана была беременна от другого.



Воеводина родила Леона в мае, находясь в Москве. На тот момент она уже около полугода не видела супруга, за которого вышла замуж летом 2018-го. Сначала они поженились по мусульманским законам, затем, в ноябре, пышно отпраздновали свадьбу в столице России. Спустя месяц Фарис отправил Оксану на родину и больше не выходил с ней на связь. По словам людей, приближённых к экс-королю, он разочаровался в супруге, узнав, что ранее она устраивала откровенные фотосессии и принимала участие в реалити-шоу. У соотечественников Фариса возник весьма справедливый вопрос: почему он не поинтересовался прошлым девушки перед тем, как брать её в жёны? К тому же, для модели, которая в 2015 году стала «Мисс Москва», устраивать фотосессии в нижнем белье — в порядке вещей.



Как бы там ни было, сейчас Оксана одна воспитывает первенца. Она пытается выйти на связь с отцом ребёнка, но пока безуспешно. Недавно стало известно, что бывший монарх предлагал Воеводиной открыть трастовый фонд на сумму порядка 16 миллионов рублей, лишь бы она оборвала с ним общение. Как девушка отреагировала на такое предложение — пока неизвестно.