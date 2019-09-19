Экс-король Малайзии отказался платить алименты таганроженке Воеводиной



Бывший король Малайзии Мухаммад V отказывается содержать таганроженку Воеводину и их общего сына. Сейчас девушка вместе с маленьким ребёнком находится в Москве. Они живут в доме, который приобрёл для них бывший монарх. Сообщается, что Мухаммад ни разу не видел своего малыша и не навещает супругу.



Его представители говорят, что экс-король недоволен тем, что Оксана выставляет на всеобщее обозрение их личную жизнь. Слухи о разводе пары появились ещё летом. Позже юристы султана подтвердили, что он отрёкся от жены по законам шариата. Однако, официально они ещё остаются супругами.



Оксана и Мухаммад сыграли свадьбу в ноябре в Москве. Чтобы стать женой султана по малайзиским законам, девушка приняла ислам. Однако, его соотечественники не одобрили брал с иностранкой, и ради возлюбленной он отрёкся от престола. Позже стало известно, что Воеводина была на церемонии уже беременной. В мае у неё родился сын.

