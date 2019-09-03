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Бывший полицейский пойдёт под суд за превышение полномочий в Ростовской области

Бывший полицейский пойдёт под суд за превышение полномочий в Ростовской области
Экс-полицейский, подозреваемый в превышении должностных полномочий, предстанет перед судом в Ростовской области. Такую информацию сообщили 4 сентября в донской прокуратуре.

По информации ведомства, в 2018 году два жителя Зернограда обратились в полицию и рассказали о том, что у них украли деньги с банковских карт. Правоохранитель, работавший над этим делом, использовал в документах показания людей, по мнению которых, дело не носило криминального характера. В итоге пострадавшим отказали в возбуждении дела.

На полицейского завели дело по статье о превышении должностных полномочий. Вскоре его уволили с должности.

В прокуратуре добавили, что обвинительное заключение направлено в Зерноградский районный суд для рассмотрения по существу.

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