В Железнодорожном районе Ростова временно ограничат движение
В Ростове на улице Луговой, 2Б ограничат движение транспорта. Как сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения, ограничение будет действовать с 24 по 26 февраля. Временные неудобства связаны с ремонтом железнодорожной линии.
Как сообщал Rostov.ru, с 17 февраля по 30 апреля перекроют проезд на улице Мурлычева. Ограничение введут на участках от улицы Верхненольной до 6-й Линии, а также от 20-й до 26-й Линии.
Еще дольше, с 18 февраля по 30 августа, нельзя будет проехать по правой полосе на проспекте Ленина в западном направлении (в сторону улицы Освобождения). Ограничение появится из-за строительства здания на Ленина, 46/2.
С 12 февраля перекрыли проезд от улицы Мясникова до Сарьяна. Ограничения на участке от 17-й до 31-й Линии появятся из-за ремонта коллектора. Движение восстановят не ранее 20 марта.