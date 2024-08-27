Из-за пожара на нефтебазе жителей Пролетарска просят носить маски

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Администрация Пролетарского района порекомендовала жителям носить маски из-за пожара на нефтебазе. Хотя, по данным Роспотребнадзора, содержание вредных веществ в атмосферном воздухе на территории района не превышает допустимых значений.Власти просят горожан использовать во время пребывания на улице увлажненные маски, чтобы избежать вдыхания продуктов горения. Рекомендуется также находиться в закрытых помещениях, плотно закрыв окна и форточки влажной тканью. Животных призывают держать в закрытых загонах, чтобы они не контактировали с опасными веществами.Некоторые местные жители продолжают жаловаться на головную боль, тошноту и общее недомогание. Однако Роспотребнадзор продолжает утверждать, что в воздухе не было обнаружено никаких вредных веществ. Специалисты проверили качество воздуха в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском и Пролетарском районах.Напоминаем, что нефтебаза в Пролетарске горит уже больше недели. Пожар начался после атаки беспилотных летательных аппаратов 18 августа.На месте происшествия продолжают работать сотни пожарных. Из них 50 специалистов получили травмы.