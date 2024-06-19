Роспотребнадзор не выявил опасных веществ в воздухе после пожара на нефтебазе в Азове

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Согласно сообщению регионального Роспотребнадзора, опубликованному 19 июня, после крупного пожара на нефтебазе в Азове в атмосферном воздухе не было обнаружено опасных веществ.В ходе мониторинга и сбора проб атмосферного воздуха на территории города Азова не было выявлено превышения предельно допустимых концентраций химических веществ.Однако, несмотря на заключение экспертов о безопасности воздуха, жители Азова продолжают жаловаться на сильный запах дыма.- На улицу выйти невозможно, ужасный запах уже два дня, — говорят азовчане.Экоактивист Марина Яценко советует пожилым людям, а также тем, кто страдает от лёгочных и сердечных заболеваний, не выходить на улицу в период горения. Это связано с тем, что атмосферные условия могут негативно повлиять на их самочувствие.Напомним, что крупный пожар на нефтебазе «Азовпродукт» произошёл ранним утром 18 июня из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Огонь охватил территорию площадью 3 200 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать только через сутки.