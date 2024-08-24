Роспотребнадзор опять не нашел опасных веществ в воздухе из-за пожара в Пролетарске

Фото: Правительство РО.

В воздухе Пролетарска не обнаружено опасных веществ, сообщает Роспотребнадзор. Это заключение было сделано на основе исследований, проведенных на седьмой день борьбы с крупным возгоранием на нефтебазе.Пожар на складе горючего, начавшийся 18 августа, продолжается уже неделю. Несмотря на усилия сотен спасателей, пытающихся локализовать и потушить огонь, ситуация остается сложной. Эксперты считают, что эффективное тушение возможно только после полного выгорания горючего материала.Жители Пролетарска и близлежащих городов сообщают о сильном задымлении и жалуются на ухудшение самочувствия, включая головные боли и тошноту. Однако, по заявлению Роспотребнадзора, превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области проводит регулярный мониторинг воздуха в Сальске. Дважды в день осуществляется забор проб для анализа на содержание шести ключевых химических веществ.- Роспотребнадзор подтверждает, что результаты лабораторных исследований не выявили превышения предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе жилых районов Пролетарска.