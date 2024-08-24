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Роспотребнадзор опять не нашел опасных веществ в воздухе из-за пожара в Пролетарске

Роспотребнадзор опять не нашел опасных веществ в воздухе из-за пожара в Пролетарске
В воздухе Пролетарска не обнаружено опасных веществ, сообщает Роспотребнадзор. Это заключение было сделано на основе исследований, проведенных на седьмой день борьбы с крупным возгоранием на нефтебазе.

Пожар на складе горючего, начавшийся 18 августа, продолжается уже неделю. Несмотря на усилия сотен спасателей, пытающихся локализовать и потушить огонь, ситуация остается сложной. Эксперты считают, что эффективное тушение возможно только после полного выгорания горючего материала.

Жители Пролетарска и близлежащих городов сообщают о сильном задымлении и жалуются на ухудшение самочувствия, включая головные боли и тошноту. Однако, по заявлению Роспотребнадзора, превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области проводит регулярный мониторинг воздуха в Сальске. Дважды в день осуществляется забор проб для анализа на содержание шести ключевых химических веществ.

- Роспотребнадзор подтверждает, что результаты лабораторных исследований не выявили превышения предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе жилых районов Пролетарска.
Фото: Правительство РО.
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