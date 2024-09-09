Семья осталась без крыши над головой из-за неисправной проводки

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В социальных сетях появились фотографии последствий пожара в частном доме на улице Дундича в Батайске. Фотографии опубликовали сотрудники МЧС по Ростовской области 9 сентября.Как сообщили в ведомстве, пожар произошел в доме №6 около 05:30 утра. Пятеро членов семьи, почувствовав запах дыма, проснулись и выбежали на улицу. Они увидели, что горит хозяйственная постройка во дворе. Пламя уже перешло на крышу дома. Встревоженные хозяева незамедлительно вызвали пожарных.Пламя охватило 80 квадратных метров. Для тушения были задействованы 16 спасателей на четырех спецмашинах.Причиной возгорания стало короткое замыкание в холодильнике. К счастью, никто не пострадал.