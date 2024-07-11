Из-за неисправной проводки случился пожар в частном доме в Ростове

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове произошел пожар в частном доме на Западном. ЧП случилось 10 июля около 20:30.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, загорелся дом № 12 на улице Горбачева. Из-за короткого замыкания появилась искра, превратившаяся в настоящий пожар. В считанные минуты огонь распространился на 50 квадратных метров.Жильцы успели выбежать из горящего дома и вызвали спасателей. На место направили 32 человека на восьми автоцистернах.Через два часа пожарные полностью потушили пламя на площади 50 квадратных метров. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.