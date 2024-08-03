В Ростовской области 47-летний мужчина погиб при пожаре из-за неисправной проводки
В городе Шахты Ростовской области при пожаре погиб 47-летний мужчина. Возгорание произошло 2 августа в 23:30 на улице Чернышевского.
Соседи заметили, что горит крыша частного дома, и сразу же вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 13 человек на четырех единицах спецтехники. Огонь успел охватить 30 квадратных метров. Примерно через час пожарным удалось потушить пламя.
На месте происшествия они обнаружили тело владельца дома.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что причиной пожара стала неисправная электропроводка.