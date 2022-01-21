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Фанаты объявили бойкот ФК «Ростов» из-за ввода Fan ID

Фанаты объявили бойкот ФК «Ростов» из-за ввода Fan ID
Фанаты ФК «Ростов» отказались от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он потребуется. О бойкоте зрители сообщили на странице в соцсетях 24 января.

По их словам, эта мера не повысит безопасность и комфорт болельщиков, а лишь станет очередным инструментом и без того чрезмерного контроля.

- На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр, - написали фанаты.

Фанаты отметили, что продолжат поддерживать клуб доступными способами. Однако оформлять Fan ID не намерены, даже если из-за этого придется пропустить некоторые матчи.

Паспорт болельщика - это персонифицированная карта, которую получит каждый зритель, купивший билет на матчи. Его ввели еще перед чемпионатом мира-2018. Документ позволял бесплатно перемещаться между городами, где проходили игры, и на городском транспорте.

Теперь же Госдума приняла закон, согласно которому с лета 2022 года на любой матч можно попасть только по Fan ID. Докмент необходим в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Однако фанаты посчитали это ни чем иным, как очередным способом контроля. Тысячи болельщиков выразили недовольство нововведением. Фанаты «Ростова» - не единственные, кто объявил бойкот футбольным клубам. Аналогичные заявления сделали болельщики таких крупных клубов, как «Зенит» и «Спартак».
Фото: соцсети фанатов ФК «Ростов».
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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