Из-за матча на «Ростов Арене» изменится схема движения автобусов 1 марта

Фото: Ростов.ру

В столице Дона 1 марта изменится схема движения автобусов. Причиной этого станет футбольный матч между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Информация размещена на сайте городской администрации.С 17:00 до 22:30 для болельщиков добавят дополнительный график автобуса по маршруту № 39. Движение будет организовано до остановки «Городской пляж». Муниципальный маршрут № 58 будет продлен до ТРК «Мегамаг».Этот футбольный матч откроет весеннюю часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. После 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке. Клубы друг от друга отделяют восемь очков.