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Из-за массового ДТП в Ростове сотни автомобилистов стали в огромную пробку на Вавилова

Из-за массового ДТП в Ростове сотни автомобилистов стали в огромную пробку на Вавилова
В Ростове автомобилисты застряли в многокилометровых пробках. Затор появился в Октябрьском районе 18 января из-за тройного ДТП.

По информации УГИБДД по Ростовской области, на пересечении улицы Вавилова и проспекта Королева столкнулись автомобили «Тойота», «Фиат» и «Ауди». К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Пока последствия аварии устраняют, движение от улиц Немировича-Данченко, Шеболдаева до улицы Вавилова и части проспекта Королева буквально замерло. Автомобилисты двигаются со скоростью 3-5 километров в час, объезжая машины, попавшие в ДТП.

Чтобы не стоять в пробках, водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

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