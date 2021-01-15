Из-за массового ДТП в Ростове сотни автомобилистов стали в огромную пробку на Вавилова

В Ростове автомобилисты застряли в многокилометровых пробках. Затор появился в Октябрьском районе 18 января из-за тройного ДТП.По информации УГИБДД по Ростовской области, на пересечении улицы Вавилова и проспекта Королева столкнулись автомобили «Тойота», «Фиат» и «Ауди». К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.Пока последствия аварии устраняют, движение от улиц Немировича-Данченко, Шеболдаева до улицы Вавилова и части проспекта Королева буквально замерло. Автомобилисты двигаются со скоростью 3-5 километров в час, объезжая машины, попавшие в ДТП.Чтобы не стоять в пробках, водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.