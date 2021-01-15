Из-за нескольких ДТП в Ростове образовались огромные пробки

В Ростове автомобилисты застряли в многокилометровых пробках. Заторы в Октябрьском районе возникли из-за нескольких ДТП.Судя по Яндекс.Картам, в районе дома № 1Б на улице Вавилова столкнулись две фуры. Из-за этого движение в среднем ряду перекрыто. На площади 2-й Пятилетки попавшая в ДТП «ГАЗель» заблокировала проезд в правом ряду. Такая же ситуация произошла и на улице 2-й Пятилетки, в районе дома № 12. Один из водителей оставил комментарий: «Авария. Проезда нет».Скорее всего, из-за непогоды автомобилисты не справились с управлением. Официальной информации местное УГИБДД пока не предоставило.Машины едут со скоростью около 3-5 километров в час. Добраться из центра в северную часть города можно было бы по улице Немировича-Данченко. Именно так и поступили многие водители в попытке объехать затор. Четырехкилометровая пробка отразилась и на других улицах. Теперь по улицам Калитвенской, Объездной, Цезаря Куникова, Немировича-Данченко и переулку Боевому также затруднено движение.Автомобилистам следует заранее выбирать пути объезда, чтобы не стоять несколько часов в пробках.