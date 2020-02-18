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Из Ростова-на-Дону вновь запустят самолёты во Владикавказ

Из Ростова-на-Дону вновь запустят самолёты во Владикавказ
Между Ростовом-на-Дону и Владикавказом возобновят авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

Прямые рейсы начнут действовать в весенне-летнем сезоне 2020 года. Первый самолёт вылетит 30 марта. Лайнеры будут курсировать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылет из Ростова-на-Дону — в 13:40, прибытие во Владикавказ запланировано в 15:30. Обратный рейс — в 11:00 с прибытием в донскую столицу в 12:50.

Прямое авиасообщение будет связывать южную и северо-осетинскую столицы до 28 сентября. В осенне-зимний период долететь до Владикавказа можно будет только с пересадкой.

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