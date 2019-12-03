Из Ростова в Прагу запустят дополнительные рейсы



Дополнительные авиарейсы появятся на маршруте Ростов-на-Дону — Прага. Новые самолёты начнут курсировать с 21 февраля, сообщает «Ростов-Транспорт».



Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по пятницам. Согласно расписанию, вылет из донской столицы запланирован в 15:05 с прибытием в Прагу в 16:50 по местному времени. Обратный маршрут: вылет из Праги в 8:05, прибытие в Ростов в 13:35. Время в пути составит 3 часа 45 минут.



На данный момент минимальная стоимость билета в Прагу — порядка 7900 рублей, включая 10 килограммов багажа и 5 килограммов ручной клади. Сейчас прямые рейсы в Чехию осуществляет только одна компания, самолёты которой отправляются из Ростова три-четыре раза в неделю. По-другому добраться можно только с пересадкой в Москве.