Из Ростова в Москву запустят дополнительные самолёты



Увеличится количество рейсов из Ростова-на-Дону в Москву. Дополнительные самолёты появятся в весенне-летнем расписании, которое начнёт действовать 29 марта.



Новые лайнеры из Внуково будут отправляться 13:05 с прибытием в Ростов в 14:50. Обратный вылет — в 15:40, прибытие в Москву — в 17:30. Вечерний самолёт покинет Внуково в 20:10, обратно он вылетит в 22:50.



Дополнительные рейсы свяжут Платов и Домодедово. Один самолёт будет вылетать из российской столицы в 8:20 с прибытием в Ростов в 10:20. Обратно он отправится в 11:05, в Москве приземлится в 13 часов. Вечерний лайнер покинет Домодедово в 18 часов, в Платове он будет в 20:05. Обратно полетит уже в 20:50, приземлится в столице в 22:55.



Также некоторые авиакомпании добавили несколько рейсов Ростов — Москва. Время зависит от дня вылета.



В пресс-службе Платова добавили, что самолёт, который ранее покидал столицу в 19:40, теперь будет вылетать в 7:10. Приземление в Ростове — в 9:05. Обратный вылет запланирован в 9:55 с прибытием в Москву в полдень.