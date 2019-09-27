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Прямой рейс из Ростова в Пермь запустят в октябре

Прямой рейс из Ростова в Пермь запустят в октябре
Из Ростова-на-Дону в Пермь запустят прямые авиарейсы. Самолёты начнут курсировать с 28 октября. Вылеты планируются два раза в неделю: по понедельникам и пятницам — из Ростова в Пермь, и по вторникам и субботам — в обратном направлении.

Время в пути составит 5 часов 15 минут, если лететь из Донской столицы. Обратная дорога займёт 6 часов 15 минут. Самолёт будет делать промежуточную посадку в Нижнем Новгороде.

Из Ростов-на-Дону лайнеры будут отправляться в 21 час с прибытием в Пермь в 4 часа 15 минут. Обратный вылет — в 5 часов 5 минут с прибытием в Ростов в 9 часов 20 минут. Время указано местное для каждого пункта.

Минимальная цена билета составляет 2600 рублей, включая место для багажа.

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