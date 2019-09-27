Прямой рейс из Ростова в Пермь запустят в октябре



Из Ростова-на-Дону в Пермь запустят прямые авиарейсы. Самолёты начнут курсировать с 28 октября. Вылеты планируются два раза в неделю: по понедельникам и пятницам — из Ростова в Пермь, и по вторникам и субботам — в обратном направлении.



Время в пути составит 5 часов 15 минут, если лететь из Донской столицы. Обратная дорога займёт 6 часов 15 минут. Самолёт будет делать промежуточную посадку в Нижнем Новгороде.



Из Ростов-на-Дону лайнеры будут отправляться в 21 час с прибытием в Пермь в 4 часа 15 минут. Обратный вылет — в 5 часов 5 минут с прибытием в Ростов в 9 часов 20 минут. Время указано местное для каждого пункта.



Минимальная цена билета составляет 2600 рублей, включая место для багажа.