Из Норильска в Ростов-на-Дону отменили рейсы из-за коронавируса



Из Норильска временно отменили рейсы в Ростова-на-Дону и обратно. Такие меры ввели из-за пандемии коронавируса. О приостановке авиасообщения рассказали в пресс-службе компании NordStar.



Пассажиров предупредили о том, что из Норильска, помимо донской столицы, отменили самолёты в Белгород, Абакан, Воронеж, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфу, Сочи и Самару.



- Решение о дате возобновления авиасообщения с данными городами будет приниматься исходя из развития эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации, - добавили в авиакомпании.



Сообщается, что пассажиры, отправляющиеся из перечисленных городов в Норильск, смогут за счёт перевозчика долететь до Москвы или Красноярска с дальнейшим перелётом в Норильск.



Напомним, ранее из Ростова-на-Дону перестали осуществляться международные рейсы. Россия на неопределённый срок закрыла любое сообщение с другими государствами.