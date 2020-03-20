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Из-за пандемии коронавируса отменили все международные рейсы из Ростова-на-Дону

Из-за пандемии коронавируса отменили все международные рейсы из Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону отменили все зарубежные рейсы. С 23 марта перестали курсировать лайнеры по двум последним направлениям — в Турцию и Армению. Такие меры Росавиация ввела из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Теперь за рубеж можно вылететь только из Москвы. Все региональные аэропорты временно закрыли сообщение с заграничными хабами. Исключением являются только чартерные рейсы, которые забирают россиян из других стран. Когда полёты возобновят, неизвестно.

По состоянию на 21 марта в Ростове-на-Дону не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением находятся 412 человек.

Теги: коронавирус пандемия коронавируса коронавирус в Ростове

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