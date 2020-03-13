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Рейсы Ростов — Узбекистан отменят из-за пандемии коронавируса

Рейсы Ростов — Узбекистан отменят из-за пандемии коронавируса
Из Ростова-на-Дону в Узбекистан перестанут летать лайнеры. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

В лаборатории ташкентского Института вирусологии у одного из граждан нашли коронавирус. Диагноз поставили 15 марта. В связи с этим в Узбекистане закрыли все международные рейсы. Самолёты не будут курсировать с 16 марта по 5 апреля.

Полёты осуществляла компания Uzbekistan Airways. Пассажиры могут бесплатно вернуть билеты или обменять их на другую дату после 5 апреля.

Напомним, ранее из Ростова-на-Дону перестали летать лайнеры в Беларусь и Израиль.

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