Рейсы Ростов — Узбекистан отменят из-за пандемии коронавируса



Из Ростова-на-Дону в Узбекистан перестанут летать лайнеры. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.



В лаборатории ташкентского Института вирусологии у одного из граждан нашли коронавирус. Диагноз поставили 15 марта. В связи с этим в Узбекистане закрыли все международные рейсы. Самолёты не будут курсировать с 16 марта по 5 апреля.



Полёты осуществляла компания Uzbekistan Airways. Пассажиры могут бесплатно вернуть билеты или обменять их на другую дату после 5 апреля.



Напомним, ранее из Ростова-на-Дону перестали летать лайнеры в Беларусь и Израиль.