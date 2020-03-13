Три матча «СКА Ростов-на-Дону» отменили из-за пандемии коронавируса



Почти на месяц приостановили матчи Олимп-первенства профессиональной Премьер-Лиги. Игры возобновят только после 10 апреля. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.



Решение об отмене футбольных матчей объявили 17 марта на заседании исполкома Российского футбольного союза. Изменения коснутся и «СКА Ростов-на-Дону». На неопределённый срок перенесли встречи со ставропольским «Динамо», черкесским «Интером» и владикавказским «Спартаком». Новое расписание игр неизвестно.



В пресс-службе «армейцев» сообщили, что команда продолжит тренировки в штатном режиме.



Напомним, матчи футбольного клуба «Ростов» также отменили.