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Три матча «СКА Ростов-на-Дону» отменили из-за пандемии коронавируса

Три матча «СКА Ростов-на-Дону» отменили из-за пандемии коронавируса
Почти на месяц приостановили матчи Олимп-первенства профессиональной Премьер-Лиги. Игры возобновят только после 10 апреля. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Решение об отмене футбольных матчей объявили 17 марта на заседании исполкома Российского футбольного союза. Изменения коснутся и «СКА Ростов-на-Дону». На неопределённый срок перенесли встречи со ставропольским «Динамо», черкесским «Интером» и владикавказским «Спартаком». Новое расписание игр неизвестно.

В пресс-службе «армейцев» сообщили, что команда продолжит тренировки в штатном режиме.

Напомним, матчи футбольного клуба «Ростов» также отменили.

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