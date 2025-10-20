Новости
Из неизвестного сырья фирма из Ростовской области изготовила более 50 кг колбасы

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили предприятие, которое занималось изготовлением колбасных изделий, используя сырье с неясным происхождением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства.

В ходе проверки было установлено, что предприятие оформляло документы на мясную и молочную продукцию с серьезными нарушениями установленных правил и стандартов.

В процессе инспекции специалисты выявили 51 килограмм колбасы, на упаковке которой отсутствовала информация о ее составе. Данное нарушение может представлять угрозу для здоровья потребителей.

В адрес компании было направлено официальное предупреждение о недопустимости подобных нарушений и требование принять необходимые меры для приведения продукции в соответствие стандартам безопасности. Кроме того, документация по учету продукции была признана недействительной.

Стоит подчеркнуть, что отсутствие информации о происхождении сырья в мясных изделиях представляет опасность из-за вероятности содержания в них болезнетворных микроорганизмов (например, сальмонеллы), паразитов (таких как трихины), кроме того, невозможно проследить путь продукта. Нельзя исключать, что подобная продукция изготавливалась и содержалась с отступлениями от санитарных требований, что значительно повышает вероятность возникновения отравлений и инфекционных заболеваний.
Фото: Нейросеть
