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В Ростовской области нашли творог, произведенный из неизвестного сырья

В Ростовской области нашли творог, произведенный из неизвестного сырья
В Ростовской области нашли творог, произведенный из неизвестного сырья. Информацию об этом опубликовали в региональном управлении Россельхознадзора 20 августа.

Специалисты обнаружили, что ветеринар межрайонной станции в Сальске оформил документы на творог без указания сырья. А это важная информация для подтверждения безопасности продукта.

Виновному сделали предупреждение о недопустимости подобных нарушений. Информацию о произошедшем передали в управление ветеринарии Ростовской области, чтобы там приняли необходимые меры.
Фото: Ростов ру
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