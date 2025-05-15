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В Ростовской области обнаружили фантомное предприятие по производству молока

В Ростовской области обнаружили фантомное предприятие по производству молока

В Ростовской области была выявлена и прекратила свою деятельность несуществующая молочная ферма. Информацию об этом предоставили в территориальном управлении Россельхознадзора, в зоне ответственности которого находятся Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, а также Республика Калмыкия.

В начале мая 2025 года сотрудники ведомства обнаружили большое количество фальсифицированных документов, согласно которым предприятие якобы занималось изготовлением сливок, сухого молока, масла, сыворотки и обезжиренного молока. Общий объем «произведенной» таким образом продукции составил более 80 тонн.

В качестве исходного сырья использовалось 8,6 тонны сухого обезжиренного молока, поставленного частным предпринимателем из ЛНР. Впоследствии 25 тонн готовой молочной продукции было отправлено на предприятие, расположенное в Краснодарском крае, сообщили в управлении.

Также выяснилось, что у организации отсутствует необходимое разрешение на производство и переработку молочной продукции. Выезд по адресу, указанному в документах, подтвердил отсутствие каких-либо производственных мощностей.

Подобные нарушения представляют угрозу возникновения массовых случаев отравления, поскольку отсутствует контроль за качеством такой продукции. В конечном итоге в розничную сеть может попасть продукция неустановленного происхождения.

В результате предприятие было классифицировано как «фантомная площадка», а организации вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушений. Материалы данного дела переданы в природоохранную прокуратуру, органы внутренних дел и налоговую инспекцию для проведения дальнейшего разбирательства.
Фото: нейросеть
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