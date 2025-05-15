В Ростовской области обнаружили фантомное предприятие по производству молока

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В Ростовской области была выявлена и прекратила свою деятельность несуществующая молочная ферма. Информацию об этом предоставили в территориальном управлении Россельхознадзора, в зоне ответственности которого находятся Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, а также Республика Калмыкия.В начале мая 2025 года сотрудники ведомства обнаружили большое количество фальсифицированных документов, согласно которым предприятие якобы занималось изготовлением сливок, сухого молока, масла, сыворотки и обезжиренного молока. Общий объем «произведенной» таким образом продукции составил более 80 тонн.В качестве исходного сырья использовалось 8,6 тонны сухого обезжиренного молока, поставленного частным предпринимателем из ЛНР. Впоследствии 25 тонн готовой молочной продукции было отправлено на предприятие, расположенное в Краснодарском крае, сообщили в управлении.Также выяснилось, что у организации отсутствует необходимое разрешение на производство и переработку молочной продукции. Выезд по адресу, указанному в документах, подтвердил отсутствие каких-либо производственных мощностей.Подобные нарушения представляют угрозу возникновения массовых случаев отравления, поскольку отсутствует контроль за качеством такой продукции. В конечном итоге в розничную сеть может попасть продукция неустановленного происхождения.В результате предприятие было классифицировано как «фантомная площадка», а организации вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушений. Материалы данного дела переданы в природоохранную прокуратуру, органы внутренних дел и налоговую инспекцию для проведения дальнейшего разбирательства.