Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Подземный переход у филармонии приведут в порядок до 24 октября

Подземный переход у филармонии приведут в порядок до 24 октября
В Ростове администрация пообещала привести в порядок потолочную часть подземного перехода рядом с филармонией. Об этой проблеме горожане заговорили 13 октября.

Потолок в тоннеле на улице Большой Садовой начал покрываться ржавчиной. Коррозия в некоторых местах успела съесть металлические перегородки. В прохудившемся потолке во время ливней вода из дыр стала капать прямо на головы людям. Жители забеспокоились, что из-за состояния перехода конструкция может в любой момент обрушиться на прохожих.

В администрации Ростова-на-Дону дали обещание восстановить потолочную часть перехода. Работы будут проведены до 24 октября.

Добавим, что в августе вандалы разрисовали стены перехода различными надписями. Краску до сих пор не отмыли. Пока что не известно, когда эту проблему решат.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.