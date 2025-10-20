Подземный переход у филармонии приведут в порядок до 24 октября

Фото: Дондей

В Ростове администрация пообещала привести в порядок потолочную часть подземного перехода рядом с филармонией. Об этой проблеме горожане заговорили 13 октября.Потолок в тоннеле на улице Большой Садовой начал покрываться ржавчиной. Коррозия в некоторых местах успела съесть металлические перегородки. В прохудившемся потолке во время ливней вода из дыр стала капать прямо на головы людям. Жители забеспокоились, что из-за состояния перехода конструкция может в любой момент обрушиться на прохожих.В администрации Ростова-на-Дону дали обещание восстановить потолочную часть перехода. Работы будут проведены до 24 октября.Добавим, что в августе вандалы разрисовали стены перехода различными надписями. Краску до сих пор не отмыли. Пока что не известно, когда эту проблему решат.