Донское предприятие переработало крупную партию свинины из неизвестного сырья

Фото: Нейросеть

В Ростовской области на одном из производств обнаружена крупная партия свинины из неизвестного сырья. Об этом сообщили представители областного отделения Россельхознадзора.В процессе переработки 60 килограммов свежей свинины применялось сырье, не имеющее подтверждающих ветеринарных документов и отсутствующее в системе "Меркурий". В ходе проверки выяснилось, что при оформлении сопроводительной документации ветеринарный специалист из ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ" не зафиксировал информацию о происхождении сырья и месте его получения.Данный инцидент несет потенциальный риск для здоровья населения. В связи с выявленными несоответствиями в ветеринарной документации предприятию было выдано официальное предупреждение.