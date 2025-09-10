Донское предприятие переработало крупную партию свинины из неизвестного сырья
В Ростовской области на одном из производств обнаружена крупная партия свинины из неизвестного сырья. Об этом сообщили представители областного отделения Россельхознадзора.
В процессе переработки 60 килограммов свежей свинины применялось сырье, не имеющее подтверждающих ветеринарных документов и отсутствующее в системе "Меркурий". В ходе проверки выяснилось, что при оформлении сопроводительной документации ветеринарный специалист из ГБУ РО "Аксайская межрайонная СББЖ" не зафиксировал информацию о происхождении сырья и месте его получения.
Данный инцидент несет потенциальный риск для здоровья населения. В связи с выявленными несоответствиями в ветеринарной документации предприятию было выдано официальное предупреждение.