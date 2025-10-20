Новости
Происшествия

На севере Ростовской области отразили атаку БПЛА

На севере Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь утром 20 октября.

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе.

- Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали, - уточнил Юрий Слюсарь.
