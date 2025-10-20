На севере Ростовской области отразили атаку БПЛА
На севере Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь утром 20 октября.
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе.
