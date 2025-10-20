Новости
В Ростовской области потушили 14 пожаров

В Ростовской области потушили 14 пожаров. Данными за 19 октября поделились в донском ГУ МЧС.

Так, спасателей привлекали к тушению девяти техногенных пожаров.

Например, в Батайске на улице Цеткин загорелось два частных дома. Возгорания площадью 200 квадратных метров ликвидировали 24 пожарных на шести автоцистернах. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Также специалистов привлекали к тушению последствий пяти дорожных аварий, где спасли одного человека.

Всего за 19 октября были задействованы 112 пожарных на 28 единицах спецтехники. 
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
