Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области потушили 14 пожаров. Данными за 19 октября поделились в донском ГУ МЧС.Так, спасателей привлекали к тушению девяти техногенных пожаров.Например, в Батайске на улице Цеткин загорелось два частных дома. Возгорания площадью 200 квадратных метров ликвидировали 24 пожарных на шести автоцистернах. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.Также специалистов привлекали к тушению последствий пяти дорожных аварий, где спасли одного человека.Всего за 19 октября были задействованы 112 пожарных на 28 единицах спецтехники.