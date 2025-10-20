Водителей Ростовской области предупредили об осадках на дорогах
Водителей Ростовской области предупредили об осадках на дорогах. Жителей проинформировали в Автодоре.
По данным синоптиков, 20 октября в регионе ожидается температура +8…+13 градусов, а местами - до +16 градусов. Помимо этого, прогнозируют осадки в виде дождя. Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду.
Водителям донского региона рекомендуют избегать резких маневров. Важно соблюдать скоростной режим, а также следить за безопасной дистанцией.