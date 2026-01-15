В Ростове на торги выставят имущественный комплекс бывшего отдела ядерной физики

Фото: Дом.РФ

Имущественный комплекс бывшего отдела ядерной физики ростовского университета будет выставлен на торги. Информация о предстоящем аукционе появилась на сайте «ДОМ.РФ».Речь идет о комплексе зданий и земельном участке, расположенном по адресу: проспект Шолохова, 244. Ранее в этих зданиях размещался НИИ физики, отдел ядерной физики одного из университетов донской столицы.Многопрофильный центр и земельный участок были переданы в федеральную собственность осенью 2025 года. Площадь земельного участка составляет более 12 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость объекта на момент передачи оценивалась в 134,5 миллиона рублей.Согласно информации, размещенной на сайте «ДОМ.РФ», во втором квартале 2026 года планируется продажа с молотка земельного участка площадью 1,21 гектара, а также пяти зданий и одного сооружения, расположенных на нем. В карточке лота указано, что вид разрешенного использования участка – «для эксплуатации лаборатории изотопов ядерной физики».Дата начала торгов и начальная стоимость лота на данный момент не объявлены. Дата планируемой реализации – второй квартал 2026 года.