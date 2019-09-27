Институт градостроительства в Ростове снова хочет купить иномарку за 2 млн рублей



В Ростове Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства потратит 2 172 000 рублей на покупку машины. Учреждение разместило повторную заявку на сайте госзакупок.



В документации чётко прописаны габариты желаемого автомобиля и даже его цвет — «белый перламутр». Указано, что заказчик отдаёт предпочтение машинам, произведённым в России, однако все характеристики соответствуют иномарке «Тойота Камри». Отмечается, что автомобиль должен быть новым, выпущенным в 2019 году.



Ранее институт уже размещал заявку на покупку «Тойоты», однако спустя неделю отменил её по неизвестным причинам. Руководство учреждения не отказалось от покупки дорогостоящей иномарки и разместило повторную заявку на покупку машины. Заявки на участие в конкурсе принимались до 27 сентября.