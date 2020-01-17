Правительство Ростовской области потратит почти 9 млн рублей на покупку авто



Для Правительства Ростовской области закупят четыре легковых автомобиля. На машины выделили 8,8 миллиона рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.



В документации указано, что исполнитель должен привезти транспорт в течение 40 дней после подписания контракта. Всего в списке — четыре легковушки. На сайте не указано, машины каких марок планируют купить. По параметрам подходит «Тойота Камри». Отмечается, что автомобили нужны новые, выпущенные не ранее 2019 года. Каждый должен быть оборудован электронной системой мониторинга слепых зон, системой помощи при выезде с парковки задним ходом, климат-контролем, подогревом руля и стёкол, ионизатором воздуха, аудиосистемой и навигатором. Одна машина будет белой, три другие — чёрные. Обивка сидений — чёрная кожа.



Электронный аукцион состоится 4 февраля.