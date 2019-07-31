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Ростовский фонд соцстрахования потратит 8 миллионов рублей на покупку иномарок

Ростовский фонд соцстрахования потратит 8 миллионов рублей на покупку иномарок
Фото: c.wallhere.com

Восемь легковых автомобилей приобретает Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования России. Соответствующую заявку учреждение разместило на сайте госзакупок 2 августа.

Согласно техническому заданию машины должны быть 2019 года выпуска с моноприводом и коробкой-автомат. Заявка также содержит такие характеристики, как подогрев сидений и стекол, наличие кондиционера. Кузов автомобилей должен быть типа седан.

Под заявленные требования походят марки «Киа Серато», «Лифан Солано», «Рено Логан», стоимость которых начинается от 700 тысяч рублей.

На покупку всех восьми машин учреждение собирается потратить восемь миллионов рублей. Таким образом цена одного транспортного средства составит миллион рублей.

Победитель аукциона должен поставить транспортные средства не позже 31 октября.

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