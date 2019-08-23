Администрация Советского района Ростовской области потратит 1,3 млн на покупку иномарки



На покупку рабочего автомобиля администрация Советского района Ростовской области потратит 1 290 236 рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок. Средства выделяются из районного бюджета.



В документации указано, что исполнитель контракта обязан предоставить седан «Киа Церато». Машина должна быть новой, без пробега, без повреждений и дефектов, белого цвета.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 сентября. Электронный аукцион назначен на 9 сентября. С его помощью заказчик определит поставщика.