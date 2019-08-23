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Администрация Советского района Ростовской области потратит 1,3 млн на покупку иномарки

Администрация Советского района Ростовской области потратит 1,3 млн на покупку иномарки
На покупку рабочего автомобиля администрация Советского района Ростовской области потратит 1 290 236 рублей. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок. Средства выделяются из районного бюджета.

В документации указано, что исполнитель контракта обязан предоставить седан «Киа Церато». Машина должна быть новой, без пробега, без повреждений и дефектов, белого цвета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 сентября. Электронный аукцион назначен на 9 сентября. С его помощью заказчик определит поставщика.

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