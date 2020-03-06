Имущество банка «Кредит-Экспресс» в Ростове продают с молотка



Имущество банка «Кредит-Экспресс» в Ростове продают с молотка. Шесть лотов оценили в 46 миллионов рублей. Информация о торгах появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Так, согласно данным, на аукцион выставили четыре нежилых здания и два земельных участка, расположенных улице Ростовское Шоссе в Краснодарском крае.



Подать заявку на участие в торгах можно до 8 апреля. Торги завершатся 13 апреля.



В марте 2018 года Центральный банк (ЦБ) отозвал у КБ «Кредит-Экспресс» лицензию на осуществление банковских операций по причине многочисленных нарушений, в том числе неисполнения банком требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Ранее в отношении «Кредит-Экспресса» неоднократно вводилось ограничение на привлечение вкладов от жителей города, однако руководство организации не предпринимало мер по нормализации своей деятельности.



9 апреля Центробанк направил в Арбитражный суд Ростовской области иск с требованием признать кредитную организацию банкротом и утвердить конкурсным управляющим государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».



Решение суда от 18 июня о признании банка «Кредит-Экспресс» банкротом было опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.