Имущество ростовского банка «Кредит-Экспресс» снова пытаются продать с молотка



Имущество ростовского банка «Кредит-Экспресс» снова выставили на торги. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



В частности, с молотка пытаются продать два земельных участка и нежилые строения в Краснодаре. Кроме того, на торги выставили мебель и оборудование банка. Все лоты оценили в 51 миллион 487 тысяч рублей.



Напомним, в марте 2018 года Центральный банк (ЦБ) отозвал у КБ «Кредит-Экспресс» лицензию на осуществление банковских операций по причине многочисленных нарушений, в том числе неисполнения банком требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Ранее в отношении «Кредит-Экспресса» неоднократно вводилось ограничение на привлечение вкладов от жителей города, однако руководство организации не предпринимало мер по нормализации своей деятельности.



9 апреля Центробанк направил в Арбитражный суд Ростовской области иск с требованием признать кредитную организацию банкротом и утвердить конкурсным управляющим государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».



Решение суда от 18 июня о признании банка «Кредит-Экспресс» банкротом было опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.