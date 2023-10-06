Ростов-на-Дону утром 6 октября окутал густой туман
Ростов утром 6 октября окутал густой туман. Кадры погодного явления опубликовали горожане в соцсетях.
По словам местных жителей, туманом заволокло донскую столицу утром около 7-8 часов. На снимках видно, что дымка буквально окутала улицы.
По данным синоптиков, 6 октября сохранится пасмурная погода. Столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов, пройдут дожди. К вечеру похолодает до +8 градусов.
Водителям в этот период следует быть аккуратнее на дорогах, из-за тумана может значительно ухудшиться видимость.