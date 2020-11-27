Губернатор Ростовской области подписал постановление о новых ограничениях

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ о введении новых ограничений. Соответствующее постановление вступает в силу с 1 декабря, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.Так, в Ростовской области сократят вместимость в зрительных залах на спортобъектах, а также в кинотеатрах. Если раньше была допустима вместимость до 40%, то теперь - только 25%. Это касается проведения соревнований с участием зрителей.С 1 декабря не будут работать ледовые катки в ТРЦ. На отдельных ледовых площадках будет разрешена работа при наличии зоны катания на одного человека не менее 10 квадратных метров.С первого дня зимы в общественных местах с 22:00 до 7:00 запрещены какие-либо мероприятия с участием большого количества людей. Пиротехнические изделия также оказались под запретом. Это значит, что грандиозного традиционного праздничного шоу в новогоднюю ночь, а также фейерверка в Ростовской области не будет. При этом продажа ёлок не приостановлена.Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Ростовской области превысило 40 тысяч человек. Число умерших составило уже больше 1 300 человек.