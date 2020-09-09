На спортивные мероприятия в Ростовской области разрешат пускать до 40% зрителей

В Ростовской области на спортивные мероприятия будут пускать до 40% зрителей. Соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.Согласно документу, с 11 сентября разрешенная заполняемость зрительских мест при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в Ростовской области увеличена с 10% до 40%. Однако меры предосторожности продолжают действовать. Люди должны быть в масках и сохранять дистанцию в 1,5 метра.Напомним, ранее глава донского региона внес коррективы в постановление №272. Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом, в полном объеме возобновлена работа салонов красоты, СПА-салонов, -центров, спортклубов, бассейнов, бань, саун. Разрешена работа кафе, а также трудовая деятельность пенсионеров.Власти региона не планируют возобновлять режим самоизоляции, несмотря на рост заболевания коронавирусом. При этом главный санитарный врач Ростовской области не исключил возвращения к прошлым ограничениям, если рост инфицированных продолжится.