Губернатор Ростовской области подписал постановление об очередном смягчении ограничительных мер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление об очередном смягчении ограничительных мер. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.Так, с 10 августа разрешена работа всех заведений общепита с условием соблюдения предписанных Роспотребнадзором указаний.Кроме того, с понедельника разрешат экскурсионная деятельность, в том числе пешеходные экскурсии в группах не более 25 человек и автоэкскурсии – с заполнением транспорта не более чем наполовину.Напомним, что Ростовская область находится на третьем этапы выхода из режима ограничений. В регионе уже разрешена работа всех магазинов, салонов красоты, СПА-центров, бассейнов, музеев, а также выставочных центров и кинотеатров.