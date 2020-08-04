Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Губернатор Ростовской области подписал постановление об очередном смягчении ограничительных мер

Губернатор Ростовской области подписал постановление об очередном смягчении ограничительных мер
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление об очередном смягчении ограничительных мер. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Так, с 10 августа разрешена работа всех заведений общепита с условием соблюдения предписанных Роспотребнадзором указаний.

Кроме того, с понедельника разрешат экскурсионная деятельность, в том числе пешеходные экскурсии в группах не более 25 человек и автоэкскурсии – с заполнением транспорта не более чем наполовину.

Напомним, что Ростовская область находится на третьем этапы выхода из режима ограничений. В регионе уже разрешена работа всех магазинов, салонов красоты, СПА-центров, бассейнов, музеев, а также выставочных центров и кинотеатров.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.